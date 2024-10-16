В России раскрыли возможное содержание секретных пунктов «плана урегулирования» Зеленского

Секретные дополнения пяти пунктов «плана урегулирования» президента Украины Владимира Зеленского могут быть связаны с конкретикой относительно ударов вглубь территории Российской Федерации. Это в беседе с «Лентой.ру» допустил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

«Видимо, расчет здесь на то, чтобы, если вдруг план будет одобрен, РФ не смогла предпринять ответных шагов, — предположил он.

По мнению депутата, ни один из пунктов не будет одобрен западными странами. Чепа считает, что понимание нереализуемости плана украинского лидера есть и у самой Украины. Политик уверен, что настоящая цель плана — обезопасить руководство страны и снять с него ответственность.

«Ситуация на фронтах будет ухудшаться. А так у Зеленского появится возможность сослаться на то, что он делал все от него зависящее, но не нашел поддержки на Западе», — заключил Чепа.

Накануне Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского нереалистичным.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.