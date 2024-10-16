Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии призвал не скрывать от народа реальную ситуацию на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе: инфраструктура Украины уничтожена

close
Nadja Wohlleben/Reuters

Нельзя скрывать от граждан «правду о бедственном положении Украины». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», с 2022 года «в два с половиной раза расширилась территория, которую перестал контролировать Киев».

«В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность. <...> А обстановка там (на Украине. — «Газета.Ru») тяжелейшая», — сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что «инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая». При этом, по его словам, Запад и грузинская оппозиция предлагали увидеть украинский кризис, как «нечто романтическое».

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя вместе с изображениями мирной жизни в Грузии.

10 октября МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Тбилиси.

Ранее в Грузии предложили Киеву «посмотреть в зеркало разрушений».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами