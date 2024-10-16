Премьер Грузии призвал не скрывать от народа реальную ситуацию на Украине

Нельзя скрывать от граждан «правду о бедственном положении Украины». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», с 2022 года «в два с половиной раза расширилась территория, которую перестал контролировать Киев».

«В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность. <...> А обстановка там (на Украине. — «Газета.Ru») тяжелейшая», — сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что «инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая». При этом, по его словам, Запад и грузинская оппозиция предлагали увидеть украинский кризис, как «нечто романтическое».

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя вместе с изображениями мирной жизни в Грузии.

10 октября МИД Украины назвал позорным изображение военных разрушений на предвыборных баннерах в Тбилиси.

Ранее в Грузии предложили Киеву «посмотреть в зеркало разрушений».