В Грузии пообещали отправить в отставку президента Зурабишвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предрек отставку президента страны Саломе Зурабишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд». Политик напомнил, что глава республики ведет активные переговоры с оппозицией о создании после выборов в парламент, которые пройдут 26 октября, «технического правительства».

«Через месяц мы технично отправим в отставку президента импичментом. Все остальное — нерелевантно», — сказал Кобахидзе.

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» утверждает, что получит на парламентских выборах не менее 60% голосов избирателей — это приблизительно 106 мандатов.

В начале октября Зурабишвили начала консультации с оппозицией по поводу будущего главы «технического правительства», которое оппоненты «Грузинской мечты» намерены сформировать после выборов в парламент.

Отмечалось, что на пост «главы кабмина», который в течение года должен возглавлять правительство, а потом провести новые выборы, рассматриваются экс-глава правительства Николоз Гилаури и бывшая народная защитница Нино Ломджария.

Ранее Зурабишвили заявила, что Грузией управляет «российское правительство».