Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии пообещали отправить в отставку президента Зурабишвили

Премьер Грузии Кобахидзе: президент Зурабишвили будет отправлена в отставку

close
РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предрек отставку президента страны Саломе Зурабишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд». Политик напомнил, что глава республики ведет активные переговоры с оппозицией о создании после выборов в парламент, которые пройдут 26 октября, «технического правительства».

«Через месяц мы технично отправим в отставку президента импичментом. Все остальное — нерелевантно», — сказал Кобахидзе.

Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» утверждает, что получит на парламентских выборах не менее 60% голосов избирателей — это приблизительно 106 мандатов.

В начале октября Зурабишвили начала консультации с оппозицией по поводу будущего главы «технического правительства», которое оппоненты «Грузинской мечты» намерены сформировать после выборов в парламент.

Отмечалось, что на пост «главы кабмина», который в течение года должен возглавлять правительство, а потом провести новые выборы, рассматриваются экс-глава правительства Николоз Гилаури и бывшая народная защитница Нино Ломджария.

Ранее Зурабишвили заявила, что Грузией управляет «российское правительство».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами