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В МИД РФ рассказали, сколько бюллетеней заготовлено для граждан Молдавии в РФ

Захарова: в РФ живут 500 тысяч граждан Молдавии, а бюллетеней всего десять тысяч

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что Кишинев подготовил всего 10 тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз для 500 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории РФ.

«Мы говорим именно о гражданах Молдавии, которые работают, учатся, создали семьи здесь, но продолжают быть гражданами с правом голоса. В среднем, по оценкам, — 500 тысяч человек», — пояснила Захарова.

Она уточнила, что в России будут работать всего два избирательных участка в Москве и Санкт-Петербурге, хотя ранее планировалась работа пяти участков. Захарова добавила, что это отражает «истинные ценности» режима президента Молдавии Майи Санду.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия отвергает обвинения со стороны Кишинева в том, что Кремль якобы вмешивается в выборы, которые должны состояться в Молдавии.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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