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В Кремле рассказали, чего ожидают от плана Зеленского

Песков: план Зеленского не отличается от плана войны до последнего украинца

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

«План победы» Украины в конфликте с Россией, который представит украинский президент Владимир Зеленский, вероятно, содержит тот же план США по войне с Россией до последнего украинца. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Днем 16 октября Зеленский начал свое выступление в Раде, на котором представит план урегулирования конфликта.

Пока трудно комментировать его заявления, пока они не будут опубликованы, отметил Песков.

«Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — считает он.

По его словам, по всей видимости, какого-то иного плана у Киева нет.

При этом представитель Кремля допустил, что президент Украины может представить «действительно мирный план», в котором будет осознание бесперспективности нынешней политики и «понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идет».

Во время презентации своего плана Зеленский заявил, что если союзники поддержат требования документа, то конфликт завершится «не позднее следующего года».

17 октября Украина представит свой план в Европейском совете.

Ранее в США признали нереалистичность плана Зеленского.

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