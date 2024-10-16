В Кремле раскрыли суть инициатив, которые Россия предложит на саммите БРИКС

Инициативы, которые Россия предложит осуществить на саммите БРИКС в Казани, будут связаны с ее приоритетами, обозначенными за период председательства в объединении. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о тех приоритетах, которые были обозначены в рамках председательства РФ в БРИКС. Эти приоритеты хорошо известны, они нередко формулировались. <...> Это связано с взаимодействием в рамках БРИКС по гуманитарному, финансовому, парламентскому направлению», — объяснил представитель Кремля.

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

По словам политолога Дмитрия Коваленко, участники конференции обсудят вопросы углубления экономического сотрудничества и преобразования международной финансовой системы. Он напомнил, что недавно Россия представила альтернативную платежную систему для стран — участниц БРИКС, основанную на использовании национальных валют и формировании сети взаимосвязанных коммерческих банков.

Ранее в Кремле оценили решение Казахстана не вступать в БРИКС.