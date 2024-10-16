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Генсек НАТО заявил, что выделяемых денег на оборону альянса недостаточно

Генсек НАТО заявил, что 2% ВВП стран альянса не хватит на оборону

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Global Look Press

Для обороны НАТО недостаточно 2% валового внутреннего продукта (ВВП), которые выделяют страны – члены альянса из своего бюджета, этот вопрос нужно обсуждать. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Я убежден, что 2% не будет достаточно, учитывая все задачи, которые нужно реализовывать, пробелы, которые нужно заполнить, чтобы быть уверенными в способности защитить территорию НАТО не только сейчас, но и в будущем», — сказал Рютте, отметив, что дебаты о том, сколько должны тратить союзники, продолжаются.

При этом, по его словам, очевидно, что нужно тратить больше, чем 2%, но сколько именно, об этом надо продолжать вести переговоры.

В 2006 году министры обороны стран НАТО приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего ВВП на оборону, чтобы продолжать обеспечивать военную готовность Североатлантического союза.

В сентябре WSJ сообщала, что Германия не сможет увеличить свой базовый оборонный бюджет до 2% от ВВП, как того требует альянс к 2028 году.

Ранее стало известно, когда заработает командование НАТО по координации помощи Киеву.

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