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В Госдуме назвали Макрона трусом, использующим жизни украинцев

Депутат Шеремет назвал Макрона трусом, продвигающим планы ценой жизни украинцев

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как тщедушный трус, продвигая антироссийскую политику ценой жизни простых украинцев. Так в беседе с РИА Новости депутат прокомментировал слова французского лидера о том, что Париж продолжит выполнять все обязательства по военной помощи Киеву.

Шеремет отметил, что Макрон продолжает вести «античеловеческую» и «опасную политику» и, «как маленький тщедушный трус», пытается реализовать свои амбициозные антироссийские планы ценой жизни рядовых украинцев.

Депутат призвал народ Франции помнить, что поставляемое ВСУ оружие используется для нанесения ударов по мирным населенным пунктам на российской территории.

Накануне Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи Украине. Глава государства заверил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Кроме того, в планах — совместная дипломатическая работа. Макрон напомнил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.

Ранее Зеленский рассказал Макрону об очередных проблемах у ВСУ.

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