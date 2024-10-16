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В Казахстане решили воздержаться от подачи заявки в БРИКС

Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС сейчас и в обозримом будущем

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Pavel Mikheyev/Reuters

Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС в настоящее время и «в ближайшем будущем». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева Берик Уали в интервью порталу Tengrinews.

Уали объяснил такое решение властей Казахстана с многоступенчатым процессом рассмотрения членства и с перспективами развития объединения.

По его словам, Казахстан отдает предпочтение Организации Объединенных Наций как универсальной и безальтернативной международной организации.

«Президент неоднократно высказывался в пользу ООН, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы», — отметил Уали.

Он добавил, что, по мнению президента Казахстана, у ООН есть недостатки, «но другой такой организации не существует, поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества».

В июле Си Цзиньпин высказался о присоединении Казахстана к БРИКС.

Ранее власти Казани опровергли запрет на передвижение на старых авто во время саммита БРИКС.

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