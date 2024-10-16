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Харрис иронично прокомментировала сорокаминутный танец Трампа на митинге

Харрис понадеялась, что Трамп в порядке после сорокаминутного танца на митинге

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Erin Schaff/Reuters

Кандидат на пост президента США Камала Харрис понадеялась, что у ее конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа «все в порядке» после того, как он устроил сорокаминутный танец на своем предвыборном митинге после падения двух зрителей в обморок. Об этом она написала на странице в соцсети Х.

«Надеюсь, с ним все в порядке», — написала Харрис.

В то же время ее предвыборный штаб подчеркнул, что на своем предвыборном митинге Дональд Трамп «выглядел потерянным и сбитым с толку».

Накануне Дональд Трамп почти 40 минут танцевал на своем предвыборном мероприятии в городе Оукс в Пенсильвании. Трамп раскачивался и пританцовывал, иногда останавливаясь, чтобы поговорить, превратив мероприятие в сеанс прослушивания любимых песен из самостоятельно составленного им плейлиста для митинга, отметили журналисты.

Такая ситуация на предвыборном мероприятии Трампа произошла из-за того, что двум зрителям в помещении понадобилась медицинская помощь.

Ранее Трамп дал совет чернокожим и латиноамериканцам, голосующим за Харрис.

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