В управделами президента прокомментировали цены в столовой Госдумы

Стоимость блюд Комбината питания «Кремлевский», который в том числе обслуживает Госдуму, соответствует ценам в схожих по формату общепитах столицы. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ, комментируя сообщения о ценах на обеды в Госдуме.

«Проведенные аналитические работы за последние несколько кварталов 2023-2024 годов показывают, что цены на основные категории блюд в КП «Кремлевский» соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту с КП «Кремлевским», — говорится в сообщении.

По данным РБК от 3 октября, средний чек в кафе и столовых Москвы составляет 793 руб. При этом в Санкт-Петербурге средняя цена еще выше — 806 руб.

До этого депутат Амир Хамитов, комментируя сообщения о заниженной стоимости блюд в думской столовой, рассказал, что потратил на обед из семи позиций в столовой Госдумы 577 рублей. В качестве доказательства он показал фотографию чека из заведения.

Ранее россияне ответили, какие расходы им должен компенсировать работодатель.