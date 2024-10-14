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Миронов назвал идею о налоге на бездетность людоедской и предложил проверить на экстремизм

Сергей Миронов предложил проверить на экстремизм идею о налоге на бездетность

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Нина Зотина/РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил проверить на экстремизм высказываемые в последнее время идеи о налоге на бездетность. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Миронов заявил, что «демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом» и высказал предположение, что правоохранительным органам следовало бы изучить такие идеи.

«Жаль, что невозможно ввести налог на бездушие и безмозглость», — написал депутат.

Таким образом Миронов отреагировал на высказывания директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца. Он предложил взимать с бездетных россиян налог в размере 35-40 тысяч рублей и направлять эти деньги на содержание детей в тех семьях, где они есть.

Подробнее о проблеме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали главное последствие введения налога на бездетность.

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