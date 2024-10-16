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В Финляндии выразили обеспокоенность эскалацией украинского конфликта

Эксперт Малинен: глава МИД Финляндии показала намерения НАТО по Украине

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Sergei Grits/AP

Недавние заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен подтверждают намерения Североатлантического альянса по эскалации украинского конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

Он отметил, что Североатлантическому альянсу придется в совершенно безумной манере пойти на эскалацию, так как успех России на Украине лишит НАТО всякого авторитета.

Эксперт подчеркнул, что жители Финляндии оказались глупы, позволив втянуть свою страну в поглощающую Европу спираль НАТО.

15 октября Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования. Она отметила, что «такого становится все больше». В связи с этим Валтонен призвала к увеличению помощи украинским властям. Политик также указала, что ситуация на Ближнем Востоке отвлекла Запад от Украины.

Ранее в Германии признали, что находятся в прямом конфликте с Россией.

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