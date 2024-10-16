В США назвали неэффективным план привлечения темнокожих избирателей на сторону Харрис

Действия кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис по привлечению на свою сторону темнокожих избирателей вряд ли приведут к успеху. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Накануне команда Харрис опубликовала «Программу возможностей для темнокожих мужчин», которая предусматривает предоставление афроамериканским избирателям расширенного круга привилегий. В частности, в нее входят льготные бизнес-кредиты для темнокожих предпринимателей, поддержка программ обучения и наставничества для получения хорошо оплачиваемой работы в востребованных отраслях, изучение часто поражающих афроамериканских мужчин болезней, а также легализация марихуаны и создание возможностей для использования «коммерческого потенциала» каннабиса.

Издание отметило, что выдача государственных кредитов по расовому признаку противоречит конституции США. А предложение Харрис о легализации марихуаны является крайне спорным, так как не учитывает данные о вреде этого наркотика.

WSJ назвала меры, предпринятые Харрис по увеличению своей популярности среди афроамериканцев, не очень эффективными.

13 октября журнал Forbes сообщил, что Харрис поддерживают больше миллиардеров, чем Трамп.

Ранее штаб Трампа заявил о недостаточной выносливости Харрис.