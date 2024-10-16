Премьер Украины не поедет с визитом в Швейцарию

Стало известно об отмене по форс-мажорным обстоятельствам официального визита в Швейцарию главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Об этом со ссылкой на швейцарское информационное агентство Keystone-ATS сообщает ТАСС.

Об отмене визита, который планировался на 16 октября, заявил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. В ведомстве не раскрыли никаких подробностей, отметив лишь, что визит отменили по форс-мажорным обстоятельствам.

Шмыгаль после официального визита должен был принять участие в международной конференции по вопросам разминирования на Украине в Лозанне. Там он планировал провести совместную пресс-конференцию с президентом Швейцарии Виолой Амерд.

3 октября сообщалось, что правительство Швейцарии планирует выделить $1,7 млрд на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на Украине. Больше половины из этих средств пойдет на разминирование и гуманитарную помощь.

Ранее Украина раскритиковала Швейцарию за поддержку мирного плана Бразилии и Китая.