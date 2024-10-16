Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины не поедет с визитом в Швейцарию

Визит Шмыгаля в Швейцарию отменили по форс-мажорным обстоятельствам

close
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стало известно об отмене по форс-мажорным обстоятельствам официального визита в Швейцарию главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Об этом со ссылкой на швейцарское информационное агентство Keystone-ATS сообщает ТАСС.

Об отмене визита, который планировался на 16 октября, заявил федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. В ведомстве не раскрыли никаких подробностей, отметив лишь, что визит отменили по форс-мажорным обстоятельствам.

Шмыгаль после официального визита должен был принять участие в международной конференции по вопросам разминирования на Украине в Лозанне. Там он планировал провести совместную пресс-конференцию с президентом Швейцарии Виолой Амерд.

3 октября сообщалось, что правительство Швейцарии планирует выделить $1,7 млрд на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов на Украине. Больше половины из этих средств пойдет на разминирование и гуманитарную помощь.

Ранее Украина раскритиковала Швейцарию за поддержку мирного плана Бразилии и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами