На Западе назвали последствие возможной войны США и Ирана

Если США начнут войну с Ираном, то это приведет к третьей мировой. Об этом в социальной сети Х заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.

«Если США начнут войну с Ираном, третья мировая война гарантирована», — написал он.

14 октября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что власти исламской республики прервали переговоры с Соединенными Штатами, которые велись при посредничестве Омана, из-за ситуации на Ближнем Востоке.

13 октября Аракчи заявил, что Тегеран в последние дни делает многое, чтобы предотвратить полномасштабную войну в ближневосточном регионе, однако не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах защиты своих граждан и национальных интересов.

Он также отметил, что США направили Израилю рекордное количество оружия и планируют отправить американских солдат в еврейское государство для управления ракетными системами.

Ранее Иран пригрозил союзникам США ударом в случае помощи Израилю.