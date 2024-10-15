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В МИД Венгрии раскритиковали план ЕС отказаться к 2027 году от энергоносителей РФ

Министр Сийярто назвал план ЕС по отказу от энергоносителей РФ идеологическим

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AP

План Европейского союза отказаться от российских энергоносителей к 2027 году является идеологически мотивированным и нерациональным. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По его словам, Будапешт не поддерживает такой подход.

«Принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит», — сказал министр.

Сийярто добавил, что считает план ЕС иррациональным и несвязанным с вопросами экономической конкурентоспособности Европы.

10 октября глава МИД Венгрии заявил, что Россия, в отличие от стран ЕС, добросовестно сотрудничает в сфере энергетики.

9 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что отказ стран Европейского союза от российских энергоносителей помешал росту ВВП блока. Производительность экономики ЕС увеличивается медленнее, чем в США и Китае, а доля сообщества в мировой торговле падает, подчеркнул он. Орбан призвал страны Евросоюза сконцентрироваться на поддержке энергетического сектора.

Ранее глава «Газпрома» оценил состояние рынка газа в Европе.

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