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В офисе Зеленского оценили возможность открытия второго фронта против России

Подоляк: Украина не дождется от Запада открытия второго фронта против России

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем Telegram-канале, что Украина не дождется открытия партнерами второго фронта против России.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», — сказал он.

При этом, по его словам, Киев может рассчитывать «хотя бы на ужесточение торговых санкций» в отношении Москвы.

Накануне Подоляк в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украине необходимо перенести боевые действия на территорию России. При этом он порассуждал о ситуации, «когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую». Также Подоляк рассказал, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает «военное принуждение» России к миру.

Ранее Лавров заявил, что Москва узнает, если Запад разрешит украинской стороне использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории РФ.

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