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Брата свердловского мэра обвиняют в нападении на женщину-депутата

Брата свердловского мэра Писцова обвиняют в нападении на женщину-депутата

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Global Look Press

Брата мэра Березовского (Свердловская область) Евгения Писцова, обвинили в нападении на депутата местной думы, 67-летнюю Татьяну Артемьеву. Об этом сообщает Ura.ru.

Потасовка произошла в стоматологии, где она является директором, туда Геннадий Писцов пришел заступиться за друга, плохо говорящего по-русски.

«Другу Писцова якобы не долечили зуб, и Геннадий решил разобраться с Артемьевой, причинил ей телесные повреждения. Росгвардия его задержала и доставила в отдел полиции», — сообщил источник.

Артемьева написала заявление в полицию.

В сентябре сообщалось, что киевское управление Национальной полиции проводит проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя депутата не называется, отмечается, что инцидент произошел в центре Киева. Заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка по факту случившегося.

Ранее кандидат в депутаты гордумы устроил драку с жителем Хабаровска, пока проводил агитацию.

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