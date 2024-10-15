Брата свердловского мэра обвиняют в нападении на женщину-депутата

Брата мэра Березовского (Свердловская область) Евгения Писцова, обвинили в нападении на депутата местной думы, 67-летнюю Татьяну Артемьеву. Об этом сообщает Ura.ru.

Потасовка произошла в стоматологии, где она является директором, туда Геннадий Писцов пришел заступиться за друга, плохо говорящего по-русски.

«Другу Писцова якобы не долечили зуб, и Геннадий решил разобраться с Артемьевой, причинил ей телесные повреждения. Росгвардия его задержала и доставила в отдел полиции», — сообщил источник.

Артемьева написала заявление в полицию.

В сентябре сообщалось, что киевское управление Национальной полиции проводит проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя депутата не называется, отмечается, что инцидент произошел в центре Киева. Заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка по факту случившегося.

Ранее кандидат в депутаты гордумы устроил драку с жителем Хабаровска, пока проводил агитацию.