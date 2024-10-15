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В ставке главнокомандующего Украины обсудили готовность к зиме

Зеленский: на заседании ставки обсудили готовность Украины к зиме

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главной темой обсуждения на заседании ставки главнокомандующего Украины стала готовность энергетики страны к зиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на заседании были заслушаны «все, кто задействован в процессе»: представители компаний «Нафтогаз» и «Укрэнерго», министерств энергетики, внутренних дел, областных военных администраций.

Зеленский заявил, что в результате было принято решение об усилении противовоздушной обороны в приграничных и прифронтовых регионах. Кроме того, на Украине «продолжается работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок».

15 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для прохождения отопительного сезона в хранилищах страны накоплено достаточно газа. Также он отметил, что все девять энергоблоков АЭС, доступных для использования правительством Украины, в настоящее время работают на полную мощность.

Ранее сообщалось, что власти Украины заявили об уничтожении 90% тепловой электрогенерации.

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