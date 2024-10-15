В Польше заявили, что вопрос членства в ЕС для Украины не жизненно важный

Вступление Украины в ЕС не является экзистенциальным вопросом «быть или не быть» для Киева, поэтому Польша оставит в силе свои условия интеграции Украины в Евросоюз, связанные с Волынской резней. Об этом в беседе с изданием Interia заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Вступление в ЕС — это не «быть или не быть» для Украины, это возможность развития, более высокого роста ВВП, это их шанс», — отметил министр.

По словам Косиняк-Камыша, Польша намерена продолжать настаивать на своем «этико-историческом» условии вступления Киева в ЕС, которое связано с Волынской резней 1943 года.

До этого агентство Bloomberg писало, что Польша настороженно относится к словам украинского лидера Владимира Зеленского о быстром вступлении Киева в ЕС, существенной проблемой в отношениях Украины и Польши остается вопрос о Волынской резне в 1943 году.

Отмечалось, что если вступление в ЕС может быть предметом переговоров на политическом уровне, то вопрос о Волынской резне украинскими националистами в 1943 году «выходит за рамки дебатов историков».

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