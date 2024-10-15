Политолог назвал цель военных учений Китая у Тайваня

Военные учения КНР «Совместный меч – 2024В» вблизи побережья Тайваня являются не последним, а очередным китайским предупреждением. Маневры носят профилактический характер. Такое мнение в интервью «Life» высказал китаевед, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

«Такие учения начались после знаменитого визита на Тайвань Нэнси Пелоси. И тогда китайцы впервые применили этот прием проведения учений вокруг Тайваня, которые фактически приводят к блокаде острова. И это оказалось очень эффективным методом. И на Тайване почувствовали, что он уязвим», — отметил китаевед.

Он добавил, что Китай проводит учения вблизи острова не в первый и не в последний раз. Катастрофических последствий, по его прогнозам, не будет.

Накануне представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что армия Китая завершила учения вокруг Тайваня. По его словам, в рамках маневров была проверена готовность войск к интегрированным совместным операциям.

До этого агентство Bloomberg писало, что учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова.

Отмечалось, что китайская армия и военно-морские силы, как и два года назад после визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, «практикуются в окружении Тайваня».

Ранее Тайвань развернул противокорабельные ракеты на фоне военных учений Китая.