Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал цель военных учений Китая у Тайваня

Политолог Тавровский: Китай проводит учения у Тайваня не в последний раз

close
Jason Lee/Reuters

Военные учения КНР «Совместный меч – 2024В» вблизи побережья Тайваня являются не последним, а очередным китайским предупреждением. Маневры носят профилактический характер. Такое мнение в интервью «Life» высказал китаевед, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

«Такие учения начались после знаменитого визита на Тайвань Нэнси Пелоси. И тогда китайцы впервые применили этот прием проведения учений вокруг Тайваня, которые фактически приводят к блокаде острова. И это оказалось очень эффективным методом. И на Тайване почувствовали, что он уязвим», — отметил китаевед.

Он добавил, что Китай проводит учения вблизи острова не в первый и не в последний раз. Катастрофических последствий, по его прогнозам, не будет.

Накануне представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си сообщил, что армия Китая завершила учения вокруг Тайваня. По его словам, в рамках маневров была проверена готовность войск к интегрированным совместным операциям.

До этого агентство Bloomberg писало, что учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова.

Отмечалось, что китайская армия и военно-морские силы, как и два года назад после визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, «практикуются в окружении Тайваня».

Ранее Тайвань развернул противокорабельные ракеты на фоне военных учений Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами