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В Польше высказали возмущение видом украинцев за рулем дорогих автомобилей

Косиняк-Камыш: польское общество возмущено видом украинцев за рулем дорогих авто

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Поляков возмущает вид украинских беженцев в номерах пятизвездочных отелей и за рулем дорогих автомобилей. Такое мнение в интервью изданию Interia выразил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По словам министра, польскую общественность «очень беспокоит вид молодых людей из Украины, которые водят лучшие машины и проводят выходные в пятизвездочных отелях». Он выразил убеждение, что такое положение дел несправедливо по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь Украине и украинцам.

Косиняк-Камыш напомнил, что польское правительство согласно организовать военное обучение проживающих в Польше украинцев для дальнейшей отправки их в ряды ВСУ.

Де-факто эти планы не увенчались успехом: 7 октября сообщалось, что в «Украинский легион» в Польше записалось менее 200 человек.

Ранее в МИД Польши призвали ФРГ не выплачивать пособие украинским призывникам.

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