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В Южной Корее выразили сожаление из-за поддержки Россией КНДР

Южная Корея сожалеет, что МИД РФ поддержал КНДР в инциденте с беспилотниками

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Власти Южной Кореи сожалеют, что МИД РФ поддержал КНДР в инциденте с проникновением дронов в воздушное пространство над Пхеньяном. Об этом сообщило агентство Ренхап.

«Мы выражаем глубокое разочарование из-за того, что российское министерство иностранных дел поддержало односторонние утверждения Северной Кореи и заговорило о нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела», — цитирует агентство южнокорейского дипломата.

По его словам, вся ответственность за нынешний виток напряженности лежит на КНДР.

Министерство иностранных дел КНДР заявляло, что в октябре южнокорейские дроны нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить политические листовки. В Пхеньяне пригрозили Сеулу войной в случае повторного появления южнокорейского беспилотника.

В МИД РФ назвали атаки дронов на КНДР вмешательством во внутренние дела.

Ранее в Кремле объяснили механизм договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

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