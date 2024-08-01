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В Кремле заявили, что вести переговоры с Киевом можно, но доверять нельзя

Песков: переговоры являются предпочтительным путем решения украинского конфликта

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Александр Кряжев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине, и это предпочтительный путь решения конфликта. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Неоднократно наш президент декларировал, что мы открыты для переговоров, это предпочтительный путь решения проблемы и достижения нашей цели», — сказал он.

По его словам, на данный момент Россия видит невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми не следует конкретика. Песков добавил, что пока в контексте подготовки конференций по Украине пока не прозвучала «повестка дня», которая устраивала бы Москву.

Кроме этого, пресс-секретарь президента заявил, что с нынешними киевскими властями можно разговаривать, но нельзя им доверять.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

31 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов.

Ранее Орбан заявил, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года.

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