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В Совфеде оценили шансы Мерца стать канцлером Германии

Сенатор Джабаров: воинственная риторика Мерца помешает ему стать канцлером ФРГ

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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Воинственная риторика кандидата в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца может помешать ему стать первым лицом в ФРГ. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, комментируя обещания Мерца поставить Украине немецкие авиационные дальнобойные ракеты Taurus.

Как отметил сенатор, идея вооруженного противостояния с Россией в Германии не является популярной.

«Думаю, его шансы не очень высоки. Насколько я понимаю, население Германии совершенно не настроено на дальнейшую конфронтацию с нашей страной. Поэтому думаю, что дополнительных очков и голосов на подобных заявлениях он не заработает», — сказал Джабаров.

Накануне Мерц заявил о готовности передать Киеву ракеты Taurus. Об этом сообщил телеканал ARD.

По словам кандидата в канцлеры ФРГ, если бомбардировки Украины не прекратятся, то, во-первых, следует снять действующие в настоящее время ограничения по дальности применения оружия. А следующим шагом будет доставка на Украину крылатых ракет.

До этого сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине новую военную технику.

Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ призвал к заморозке боевых действий.

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