«Жертва и мученик системы»: раскрыт главный козырь Трампа на выборах в США

Сообщения о предотвращении третьего покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа идут ему на пользу и только укрепляют имидж сакральной жертвы американской системы. Точных данных о новом покушении пока нет, однако политику выгодно представлять все именно так, объяснил американист и политолог Константин Блохин Общественной Службе Новостей.

«Очевидно, что сейчас тема с покушениями играет Трампу на руку, потому что он становится сакральной жертвой, мучеником американской системы. В глазах простых американцев, в глазах простых работяг, он становится жертвой глубинного государства», — подчеркнул эксперт.

При этом он согласился, что многие не хотят допускать Трампа до выборов, так как он является угрозой для части американского истеблишмента. Многие его ненавидят и готовы обратиться к крайним мерам, на фоне чего безопасность политика значительно усилена. Однако это не помешает тому, кто поставил цель и одержим идеей устранить его, что подтверждают случаи мировой истории, считает политолог.

Нельзя забывать, что Трамп, будучи противоречивой фигурой, нажил себе много врагов и в бизнесе, что может быть настоящей причиной покушений.

«Тут можно много фантазировать, но пока он живой, это работает на его рейтинг», — заключил Блохин.

Напомним, шериф округа Риверсайд штата Калифорния Чад Бьянко сообщил, что в США предотвращена третья попытка покушения на Трампа. По его словам, задержанный мужчина состоит в рядах правой антиправительственной группировки и при досмотре предоставил помощникам шерифа фальшивые билеты для проезда на территорию, где должен был выступать экс-президент. Однако сам мужчина позднее отверг обвинение в покушении на политика.

Ранее эксперт заявил, что для покушений на Трампа могут задействовать дроны.