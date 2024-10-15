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В Совфеде прокомментировали требование Киева к Бразилии арестовать Путина

Сенатор Джабаров: Бразилия проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал призыв Украины к Бразилии арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он приедет на саммит G20 в ноябре. Он подчеркнул, что страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не будут прислушиваться к просьбам Киева.

«Бразилия — самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны [украинского лидера] Владимира Зеленского», — сказал Джабаров.

Он напомнил, что схожие требования Киева звучали в адрес Монголии. Однако Улан-Батор их закономерно проигнорировал. Разумные лидеры государств не станут менять свою внешнюю политику в угоду желаниям Украины, заключил сенатор.

Накануне генпрокурор Украины Андрей Костин призвал Бразилию арестовать Владимира Путина по ордеру МУС, в случае, если он прибудет на саммит «Большой двадцатки», который состоится в ноябре. В Кремле заявили, что решения о поездке российского лидера в Бразилию пока нет. В прошлом году президент Лула да Силва обещал не арестовывать Путина в Бразилии, однако потом уточнил, что решение будет принимать суд, а не правительство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Монголии рассказали о реакции ООН на визит Путина в страну.

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