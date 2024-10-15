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В Кремле оценили роль России на мировой арене

Песков: Россия является неотъемлемой частью международного диалога

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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия является неотъемлемой частью международного диалога, основанного на взаимном уважении и сотрудничестве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия вместе со своими партнерами разделяет отличающееся от Запада понимание системы международных отношений. По его словам, для РФ она основана на международном праве, а не на правилах, которые устанавливают отдельно взятые государства.

«В рамках этого диалога никто не пытается занять доминирующие позиции и навязывать свою волю другим. Именно к этому стремятся большее количество государств мира», — сказал Песков.

Накануне Песков заявил, что многие государства в настоящее время не приемлют международные отношения, которые «основаны на диктате» одной страны над другой. Представитель Кремля отметил, что БРИКС является «гораздо более демократичным объединением» и предлагает «абсолютно равноправное взаимоуважительное сотрудничество».

Ранее Пушков рассказал, как БРИКС разгневала Запад.

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