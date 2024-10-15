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Песков отказался комментировать дело француза Винатье

Песков не стал комментировать дело француза Винатье

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать приговор по делу француза Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом).

Представитель Кремля отметил, что не знает, в чем заключается суть этого дела, в чем некоторые французские наблюдатели увидели знак подготовки нового обмена заключенными между РФ и Западом.

«Я не владею этой информацией, поэтому не могу ответить», — сказал он журналистам.

14 октября Министерство иностранных дел Франции выпустило заявление, в котором раскритиковало решение Замоскворецкого суда Москвы приговорить к 3 годам колонии общего режима Винатье по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах.

Дело Винатье рассматривали в особом порядке. Об этом попросила защита француза и сам обвиняемый. Такой режим позволяет суду не исследовать собранные доказательства. Также особый порядок ограничивает срок возможного наказания до двух третьих от максимального. По данным Следственного комитета РФ, в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иноагент.

Московский суд вынес приговор французу Винатье

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