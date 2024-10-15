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Песков оценил сравнение одесситки с флагом России с Зоей Космодемьянской

Песков: в Кремле считают смелой попытку женщины вывесить флаг РФ в Одессе

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В Кремле считают смелым поступок жительницы Одессы Елены Чесаковой, которая пыталась повесить российский флаг у постамента памятника Екатерине II, но никак не могут ей помочь в сложившихся условиях. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда его попросили оценить сравнение поступка Чесаковой с подвигом партизанки Зои Космодемьянской.

«Действительно, поступок очень смелый, но помочь мы ей сейчас ничем не можем», — сказал представитель Кремля.

Чесакову задержали неделю назад, когда она пыталась повесить флаг России на постамент памятника Екатерине II на Европейской (ранее Екатерининской) площади, снесенного в декабре 2022 года.

На допросе она заявила, что поддерживает «русский мир» и президента России Владимира Путина, а также призвала всех «нормальных» украинцев и бойцов ВСУ перейти на сторону России.

Позднее появилась информация о том, что тело Чесаковой нашли в СИЗО. Эту информацию опровергла мать женщины: оказалось, что она находится под домашним арестом.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зурабишвили о «российском правительстве» в Грузии.

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