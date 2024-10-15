В Таллине переименуют Московский бульвар

Власти Таллина приняли решение переименовать Московский бульвар в Сааремааский. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR, передает ТАСС.

По данным портала, мэрия Таллина «признала недействительным» название Московского бульвара, которое он носил с 1986 года.

В марте 2022 года внепарламентская партия «Зеленые Эстонии» обратилась к властям Таллина с предложением переименовать Московский бульвар в Киевский. Тогда мэр города сказал, что у Эстонии «нет традиции переименовывать уже существующие названия».

В 2024 году, после смены городской власти, в партии «Отечество» заявили, что переименовать Московский бульвар «крайне важно и сделано это будет в интересах «изменения мышления жителей Ласнамяэ».

Также в Риге на фоне СВО переименовали Московский сад в Латгальский парк. Парк был основан в конце 30-х годов прошлого века и сначала был известен именно как Латгальский сад.

Ранее в России предложили вернуть Таллину название Ревель.