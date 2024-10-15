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Генсек СНГ рассказал о членстве Украины и Молдавии в составе СНГ

Генсек Лебедев заявил, что Украина и Молдавия остаются в составе СНГ

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Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе брифинга заявил, что Украина и Молдавия юридически остаются в составе Содружества. Его слова передает ТАСС.

«Хочу официально заявить: Украина юридически остается в составе СНГ. Молдова тоже», — сказал он.

8 октября Лебедев заявил, что Украина действительно рано или поздно вернется к взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств в полноправном статусе, несмотря на нынешнюю ситуацию.

Генсек СНГ добавил, что будучи руководителем организации, он надеется на возвращение мирных и добрососедских отношений между всеми странами Содружества.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что хотел бы восстановления «семьи СНГ» в прежнем составе, который бы включал в себя Молдавию, Украину и Грузию. По его мнению, три страны действительно вернутся в СНГ, «просто это вопрос времени».

Ранее Украина вышла из соглашения СНГ.

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