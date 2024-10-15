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Политолог назвал мощным ударом по Киеву прекращение помощи от ФРГ

Политолог Булавицкий: прекращение помощи от ФРГ является ударом для Киева

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Fabrizio Bensch/Reuters

Прекращение военной помощи Киеву со стороны Германии — не просто сигнал, а мощный удар по западной поддержке Украины. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий, комментируя сообщения немецких СМИ о том, что Берлин прекращает поставки тяжелой техники для украинской армии.

«Берлин, который еще вчера обещал помогать до «победного конца», теперь делает резкий поворот на 180 градусов. Кто следующий? Великобритания? Франция? Польша? Да, сейчас эти государства декларируют «непоколебимую поддержку», но как долго они смогут игнорировать очевидный факт того, что Украина становится неподъемным багажом для Европы?» — задается вопросом эксперт.

Он отметил, что внутренняя нестабильность в странах Европы, а также их усталость от украинского кейса заставляют даже самых ярых сторонников Киева пересматривать свои позиции.

13 октября журнал Bild сообщил, что Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине. По его данным, после отправки Киеву 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у бундесвера в наличии около 300 таких танков. Это также касается боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и др.

Как позднее заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, отказ Германии предоставлять в распоряжение ВСУ военную технику стал серьезным ударом по позициям Украины, «она уже проиграла войну».

Ранее в Германии назвали постыдными поставки Украине старых танков.

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