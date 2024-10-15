Помощник Байдена сравнил Израиль с «голым королем», развязывающим войну на Ближнем Востоке

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в прошлом году сравнивал Израиль с «голым королем», способным развязать масштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда «Война», передает ТАСС.

По данным Вудворда, в октябре 2023 года Израиль был готов начать превентивную операцию на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла». Салливан отмечал, что это стало бы полномасштабной войной на Ближнем Востоке, которую спровоцировал бы Израилем, считавший, что «Хезболла» вот-вот нападет и им нужно действовать.

«Ощущение того, что они — голый король, <...> было таким сильным и глубоким... Больше всего они думали о том, угрожает ли что-то существованию их нации?» — приводит слова Салливана Вудворд.

До этого сообщалось, что член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес подвергла критике администрацию президента США Джо Байдена за поставки оружия Израилю, обвинив главу государства в том, что он не справился с «необузданным» правительством Биньямина Нетаньяху.

Ранее агентство Bloomberg узнало о слабом влиянии США на политику Израиля на Ближнем Востоке.