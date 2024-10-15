Глава МИД Венгрии назвал лучшего кандидата на выборах в США

Победа кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах была бы лучшим вариантом для венгров. Об этом РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы очень гордимся тем фактом, что президент Трамп обычно ссылается на свои дружеские отношения с премьер-министром (Венгрии Виктором — «Газета.Ru») Орбаном. У них прекрасные отношения как на личной, так и на профессиональной основе», — сказал министр.

Сийярто добавил, что Будапешт будет уважать любой выбор граждан США, независимо от итогов выборов.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. По информации портала Axios, демократы в США в случае победы Трампа могут обратиться в суд, чтобы оспорить результаты.

14 октября глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что поражение кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США может привести к всплеску насилия и гражданскому конфликту в стране.

Ранее Трамп заявил, что Камала Харрис не должна быть кандидатом в президенты.