Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мадуро обвинил Маска в попытке госпереворота в Венесуэле

Мадуро: Маск потратил не менее $1 млрд на попытку госпереворота в Венесуэле

close
Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск потратил не менее $1 млрд на финансирование попытки государственного переворота в Венесуэле после выборов, прошедших в июле этого года. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам венесуэльского лидера, выделенные средства распределялись одним из оппозиционных лидеров Марией Кориной Мачадо. Она, в свою очередь, занималась финансированием террористических группировок. Однако план госпереворота не удался, подчеркнул Мадуро.

«Маск потерпел поражение», — сказал президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что за попыткой госпереворота «стояло правительство США, постоянный заговор североамериканской империи».

В августе Мадуро заявил, что социальная сеть Х множество раз нарушила законодательство в стране, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена. Глава государства подчеркнул, что площадка разжигает ненависть, фашизм, гражданскую войну, противостояние венесуэльцев, а также нарушает все законы Венесуэлы.

Маск, комментируя решение властей Венесуэлы, заявил, что использует «космический лазер», чтобы «подпалить усы» Мадуро.

Ранее возможный бой между Мадуро и Маском назвали крутым и честным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами