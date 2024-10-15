Мадуро обвинил Маска в попытке госпереворота в Венесуэле

Американский предприниматель Илон Маск потратил не менее $1 млрд на финансирование попытки государственного переворота в Венесуэле после выборов, прошедших в июле этого года. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам венесуэльского лидера, выделенные средства распределялись одним из оппозиционных лидеров Марией Кориной Мачадо. Она, в свою очередь, занималась финансированием террористических группировок. Однако план госпереворота не удался, подчеркнул Мадуро.

«Маск потерпел поражение», — сказал президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что за попыткой госпереворота «стояло правительство США, постоянный заговор североамериканской империи».

В августе Мадуро заявил, что социальная сеть Х множество раз нарушила законодательство в стране, в связи с чем ее работа в стране будет приостановлена. Глава государства подчеркнул, что площадка разжигает ненависть, фашизм, гражданскую войну, противостояние венесуэльцев, а также нарушает все законы Венесуэлы.

Маск, комментируя решение властей Венесуэлы, заявил, что использует «космический лазер», чтобы «подпалить усы» Мадуро.

Ранее возможный бой между Мадуро и Маском назвали крутым и честным.