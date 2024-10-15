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Генсек НАТО заявил о продолжении поддержки Украины со стороны альянса

Генсек Рютте: РФ и Путину не запугать НАТО, альянс продолжит поддержку Украины

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Mikko Stig/Reuters

НАТО не запугать угрозами со стороны Российской Федерации, организация продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время своего первого визита на базу в немецком Висбадене, передают издания Reuters и Der Hessische Rundfunk.

Рютте подчеркнул, что союзники Украины по НАТО продолжат делать все необходимое, чтобы убедиться, что президент России Владимир Путин не добьется своих целей, и Украина одержит победу в текущем конфликте.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте. Во время разговора украинский лидер отметил, что на фоне приближения зимы стране и НАТО необходимо реализовать все договоренности относительно передачи республике средств противовоздушной обороны.

8 октября Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом заявлял, что Украине предстоит столкнуться с наиболее трудной зимой с начала конфликта. Он напомнил, что украинская критическая инфраструктура сильно разрушена.

Ранее в США предрекли Украине суровую зиму из-за нехватки западного оружия.

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