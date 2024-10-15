Генсек НАТО заявил о продолжении поддержки Украины со стороны альянса

НАТО не запугать угрозами со стороны Российской Федерации, организация продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время своего первого визита на базу в немецком Висбадене, передают издания Reuters и Der Hessische Rundfunk.

Рютте подчеркнул, что союзники Украины по НАТО продолжат делать все необходимое, чтобы убедиться, что президент России Владимир Путин не добьется своих целей, и Украина одержит победу в текущем конфликте.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте. Во время разговора украинский лидер отметил, что на фоне приближения зимы стране и НАТО необходимо реализовать все договоренности относительно передачи республике средств противовоздушной обороны.

8 октября Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом заявлял, что Украине предстоит столкнуться с наиболее трудной зимой с начала конфликта. Он напомнил, что украинская критическая инфраструктура сильно разрушена.

Ранее в США предрекли Украине суровую зиму из-за нехватки западного оружия.