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Австралийские политики отказались приветствовать Карла III

Австралийские политики отказались встречаться с британским королем Карлом III

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Kirsty Wigglesworth/Pool/AP

Официальный визит короля Великобритании Карла III в Австралию, ради которого он приостановил свое лечение от рака, оказался под угрозой. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации издания, премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь королевского визита, по разным причинам решили не участвовать в мероприятии. Кроме того, множество других видных политических деятелей также отказались встретиться с королем в австралийской столице.

Как отмечается, недовольны визитом британского монарха оказались не только политики, но и рядовые граждане Австралии. Противники монархической системы планируют провести акции протеста в Сиднее. Антимонархическая организация, известная как Австралийское республиканское движение, уже объявила, что этот визит может стать финальным аккордом для монархии в стране.

До этого Daily Mail сообщила , что король Карл III не будет препятствовать Австралии в случае ее ухода из-под британской короны и объявления независимой республикой.

Ранее в Букингемском дворце рассказали о состоянии заболевшего раком Карла III.

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