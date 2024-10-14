В офисе Зеленского попросили Запад перенести боевые действия в Россию

Украине необходимо перенести боевые действия на территорию России. Об этом в интервью немецкой газете Welt заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, призывая Запад поставить Киеву дальнобойные ракеты.

«Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы... Это военный компонент», — сказал Подоляк.

При этом он порассуждал о ситуации, «когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую».

Также Подоляк рассказал, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает «военное принуждение» России к миру.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва узнает, если Запад разрешит украинской стороне использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории РФ. По его словам, тогда ответные меры Российской Федерации начнут действовать.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина может начать собирать дальнобойные ракеты из западных деталей.