Полиция Канады обвинила дипломатов Индии в преступной деятельности в стране

Правительство Индии через своих агентов осуществляет незаконную деятельность на территории Канады, включая сбор разведданных и акты насилия. Об этом заявил комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем на пресс-конференции для местных СМИ, пишет РИА Новости.

По словам Духема, полиция располагает доказательствами, которые указывают на четыре ключевые проблемы: насилие и экстремизм, затрагивающий обе страны; связь агентов правительства Индии с актами насилия; использование организованной преступности для создания чувства небезопасности в среде южно-азиатской общины Канады; вмешательство в демократические процессы.

Комиссар отметил, что несколько индийских дипломатов и консульских сотрудников тайно собирали информацию для Нью-Дели, иногда прибегая к угрозам и давлению.

«Собранная правительством Индии информация затем использовалась, чтобы нацеливаться на членов южно-азиатского сообщества», — сказал он.

Духем добавил, что все доказательства были переданы индийскому правительству.

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