Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция Канады обвинила дипломатов Индии в преступной деятельности в стране

Полиция Канады обвинила правительство Индии в шпионаже и насилии в стране

close
Rob Gurdebeke/Global Look Press

Правительство Индии через своих агентов осуществляет незаконную деятельность на территории Канады, включая сбор разведданных и акты насилия. Об этом заявил комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем на пресс-конференции для местных СМИ, пишет РИА Новости.

По словам Духема, полиция располагает доказательствами, которые указывают на четыре ключевые проблемы: насилие и экстремизм, затрагивающий обе страны; связь агентов правительства Индии с актами насилия; использование организованной преступности для создания чувства небезопасности в среде южно-азиатской общины Канады; вмешательство в демократические процессы.

Комиссар отметил, что несколько индийских дипломатов и консульских сотрудников тайно собирали информацию для Нью-Дели, иногда прибегая к угрозам и давлению.

«Собранная правительством Индии информация затем использовалась, чтобы нацеливаться на членов южно-азиатского сообщества», — сказал он.

Духем добавил, что все доказательства были переданы индийскому правительству.

Ранее в Канаде за изнасилование задержали экс-директора крупной автомобильной компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами