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Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в Исполнительный совет ОЗХО

Дипломат Тарабрин: РФ выдвинула свою кандидатуру на избрание в Исполсовет ОЗХО 

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Peter Dejong/AP

Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в Исполнительный совет Организации по  запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил посол РФ  в  Нидерландах, постоянный представитель при организации Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.

По его словам, Российская Федерация будет претендовать на  одно из  двух мест в  данном органе.

«К  сожалению, в  рамках Восточноевропейской группы договориться о  заполнении квоты двумя государствами на  неконкурентной основе не  удалось. Буквально на  прошлой неделе в  качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая, кстати, уже является членом Исполсовета», — сказал постпред.

Он отметил, что эта страна является «очевидным спойлером».

«Сейчас на  два места претендуют три государства — Россия, Чехия и  Северная Македония. Это означает, что будут выборы», — добавил дипломат.

10 октября Тарабарин заявил, что в Организации по запрещению химического оружия устроили «крестовый поход» против России.

Ранее РФ передала ОЗХО сведения об использовании Украиной химического оружия.

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