Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в Исполнительный совет ОЗХО

Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель при организации Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.

По его словам, Российская Федерация будет претендовать на одно из двух мест в данном органе.

«К сожалению, в рамках Восточноевропейской группы договориться о заполнении квоты двумя государствами на неконкурентной основе не удалось. Буквально на прошлой неделе в качестве третьего кандидата выдвинулась Северная Македония, которая, кстати, уже является членом Исполсовета», — сказал постпред.

Он отметил, что эта страна является «очевидным спойлером».

«Сейчас на два места претендуют три государства — Россия, Чехия и Северная Македония. Это означает, что будут выборы», — добавил дипломат.

10 октября Тарабарин заявил, что в Организации по запрещению химического оружия устроили «крестовый поход» против России.

Ранее РФ передала ОЗХО сведения об использовании Украиной химического оружия.