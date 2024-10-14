Евросоюз продлит миссию по обучению украинских военных

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран политического объединения обсудили миссию ЕС по военной помощи Украине и намерены продлить ее еще на два года. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель указал, что в настоящее время ВСУ «находятся под большим давлением по всей линии фронта», которое усилилось с началом лета.

«Мы должны предоставлять ВСУ больше возможностей и наращивать нашу Тренировочную миссию. Мы продолжим мандат Миссии EUMAM [Миссия ЕС по военной помощи Украине] на следующие два года», – заявил он.

14 сентября пресс-секретарь Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе выступления на заседании Европейского парламента заявил, что военное обучение в странах Евросоюза прошли 60 тыс. бойцов ВСУ.

«ЕС будет продолжать оказывать помощь Украине и ее народу столько, сколько потребуется — и, надеюсь, как можно быстрее и эффективнее — потому что это также является жизненно важным для нашего европейского будущего», — подчеркнул чиновник.

Ранее в Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт.