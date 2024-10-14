Глава МИД Литвы раскритиковал мирные инициативы, не отвечающие требованиям Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что мирные инициативы по Украине, не отвечающие требованиям Киева, на самом деле являются просьбами о капитуляции и не приведут к завершению конфликта. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мирные планы», которые не отвечают требованиям Украины, являются просто просьбами о капитуляции и никогда не приведут к справедливому и прочному миру. Это мое послание коллегам-министрам иностранных дел ЕС на Совете министров иностранных дел ЕС сегодня», — написал Ландсбергис.

14 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Зеленский представит «план победы» в ближайшие дни. Отмечается, что часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, «чтобы заставить Россию пойти на переговоры». Речь также идет о санкциях против России.

До этого советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский «достаточно эффективно» проведет презентацию, на которой расскажет о всех деталях плана, который касается «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного». Основные акценты этого плана уже понятны, но украинский президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна, добавил советник главы офиса.

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.