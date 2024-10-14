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Глава МИД Литвы раскритиковал мирные инициативы, не отвечающие требованиям Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис отверг мирные планы, не отвечающие требованиям Киева

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что мирные инициативы по Украине, не отвечающие требованиям Киева, на самом деле являются просьбами о капитуляции и не приведут к завершению конфликта. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мирные планы», которые не отвечают требованиям Украины, являются просто просьбами о капитуляции и никогда не приведут к справедливому и прочному миру. Это мое послание коллегам-министрам иностранных дел ЕС на Совете министров иностранных дел ЕС сегодня», — написал Ландсбергис.

14 октября посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Зеленский представит «план победы» в ближайшие дни. Отмечается, что часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, «чтобы заставить Россию пойти на переговоры». Речь также идет о санкциях против России.

До этого советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский «достаточно эффективно» проведет презентацию, на которой расскажет о всех деталях плана, который касается «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного». Основные акценты этого плана уже понятны, но украинский президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна, добавил советник главы офиса.

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.

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