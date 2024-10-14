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В Госдуме оценили слова Зеленского об обстановке в Курской области

Депутат Заварзин счел враньем слова Зеленского об контратаке ВСУ под Курском

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Nathan Howard/Reuters

Армия России отрезает подход резервов и поставки ресурсов для украинских войск в Курской области, в регионе работают все виды российских вооружений. Так в беседе с «Лентой.Ru» депутат Виктор Заварзин прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что ВСУ контратакуют в Курской области.

По его словам, ситуация в регионе непростая, и ВСУ «там цепляются». В то же время Заварзин отметил, что ВС РФ провели «очень серьезные маневры военного типа», в связи с чем украинская группировка «полуокружена». Армия России идет по нескольким направлениям, отрезая подход резервов и подачу ресурсов, указал депутат.

Заварзин отметил, что Зеленский «уже врет на каждом шагу», потому что, кроме этого, ему ничего не остается. Парламентарий пообещал победу «в ближайшее время», поскольку в Курской области работают все виды вооружений, а военные настроены очень серьезно.

14 октября Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что российские войска пятые сутки прорывают оборону ВСУ на контролируемой Киевом территории Курской области. По его словам, украинские войска держатся и контратакуют.

Ранее поездку Зеленского в Европу прокомментировали словами «это конец».

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