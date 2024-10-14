Встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана отменили в последний момент

Встречу спикера армянского парламента Алена Симоняна с его коллегой из Азербайджана Сахибой Гафаровой, которая должна была пройти в Женеве, в последний момент отменили. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил пресс-секретарь армянского спикера Мовсес Арутюнян.

«В последний момент азербайджанская сторона отказалась от ранее достигнутой договоренности», — заявил Арутюнян.

Он уточнил, что Симонян разъяснит обстоятельства случившегося, когда вернется в Ереван.

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев не поддержал предложение армянской стороны о подписании уже согласованных положений мирного договора, оставив спорные моменты на потом. Он назвал такие инициативы далекими от реальности.

Речь идет о предложениях, высказанных премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите СНГ в Москве и ранее. Он заявлял, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в октябре несмотря на то, что готовность документа оценивается в 80%.

Ранее азербайджанским военным поручили усилить бдительность на границе с Арменией.