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В Совфеде резко ответили польскому генералу, захотевшему атаковать Петербург

Сенатор Джабаров: при нападении на Петербург ответный удар потрясет агрессора

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Максим Блинов/РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что при нанесении малейшего удара по Санкт-Петербургу или любому другому городу России ответный удар потрясет агрессора. Так в эфире телеканала «Россия 24» он прокомментировал слова польского генерала Раймунда Анджейчака напасть на Санкт-Петербург при агрессии со стороны Москвы.

Сенатор подчеркнул, что подобными заявлениями военный совершает преступление против своей страны.

«При нанесении малейшего удара по Санкт-Петербургу или по другим городам России будет ответный удар, который потрясет агрессора. Прав зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который напомнил Польше о предыдущих ее разделах. Нового раздела Польша может просто не перенести», — сказал Джабаров.

До этого Раймунд Анджейчак предупредил, что при агрессии со стороны России в адрес Польши и Прибалтики последует незамедлительный ответ.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил он.

Ранее президент Польши пригрозил Путину «проклятием».

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