Действующая на Украине власть не способна завершить конфликт, несмотря на очевидность того, что боевые действия не позволяют Киеву получить преимуществ или улучшить позиции на потенциальных переговорах. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Если действующая власть закончить [конфликт] не способна — значит, нужна другая власть. Та, которая сможет», — считает Дубинский.

По его словам, сложившееся на фронте положение вещей не создает для Украины стратегических преимуществ и не улучшает положения на возможных переговорах. Он считает, что в Киеве тянут время «в интересах пяти-шести менеджеров, которые никак не могут награбиться и не хотят расставаться с властью».

В связи с этим Дубинский призвал заканчивать конфликт, не дожидаясь очередной потери стратегически важного населенного пункта.

14 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал министров иностранных дел стран ЕС ускорить помощь для укрепления противовоздушной обороны и усиления энергетической устойчивости Украины накануне зимы.

Ранее поездку Зеленского в Европу прокомментировали словами «это конец».