В МИД РФ отреагировала на критику Украины в адрес Джареда Лето

Критика министерства иностранных дел Украины в адрес американского актера и лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето объясняется непониманием реальности. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Живут в прошлом, не понимая, что реальность иная, нежели кокаиновые фантазии их фюрера», — сказала дипломат.

Вероятно, под «фюрером» Захарова имела в виду украинского лидера Владимира Зеленского.

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России. Артист подчеркнул, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

После этого украинские интернет-пользователи в соцсетях устроили травлю в отношении Лето, оставив множество злобных комментариев. А МИД Украины счел слова артиста оскорбительными.

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