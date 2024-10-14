В Германии подтвердили грядущий визит Байдена

Официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил на пресс-конференции, что президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию после того, как ранее был отменен его визит на саммит на авиабазе Рамштайн. Слова Бюхнера приводит РИА Новости.

«Могу подтвердить, что президент США наверстает упущенный визит в Германию в конце текущей недели», — сказал он.

Накануне в воскресенье, 14 октября, немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил о том, что Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Байден первоначально отменил запланированную поездку в Германию из-за урагана «Милтон». После этого также было отложено заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. По данным Spiegel, на 18 октября запланированы официальные встречи Байдена с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Ранее в Кремле прокомментировали отмену поездки Байдена в Германию.