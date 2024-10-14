Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии подтвердили грядущий визит Байдена

Правительство ФРГ подтвердило запланированный на эту неделю визит Байдена

close
Craig Hudson/Reuters

Официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил на пресс-конференции, что президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию после того, как ранее был отменен его визит на саммит на авиабазе Рамштайн. Слова Бюхнера приводит РИА Новости.

«Могу подтвердить, что президент США наверстает упущенный визит в Германию в конце текущей недели», — сказал он.

Накануне в воскресенье, 14 октября, немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил о том, что Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Байден первоначально отменил запланированную поездку в Германию из-за урагана «Милтон». После этого также было отложено заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. По данным Spiegel, на 18 октября запланированы официальные встречи Байдена с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Ранее в Кремле прокомментировали отмену поездки Байдена в Германию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами